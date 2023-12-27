Мир 27 декабря 2023, 03:15 Польских политиков обвинили в госизмене за отправку оружия на Украину Myśl Polska: лишение польской армии оружия приравнивается к госизмене РИА «Новости»

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Отправка Польшей вооружения на Украину соответствует всем критериям государственной измены. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

«Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены», — написал журналист.

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Пяста считает, что бывшего премьера Матеуша Моравецкого и экс-министров Мариуша Каминьского и Мариуша Блащака следует привлечь к уголовной ответственности, как и других польских политиков, причастных к спонсированию Украины.

Ранее избранный премьер-министр Польши Дональд Туск уволил руководителей всех силовых ведомств. На их места Туск назначил новых людей.