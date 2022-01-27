Экс-главу КНБ Казахстана отправили в СИЗО

В Казахстане заключили под стражу экс-главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его экс-заместителя Ануара Садыкулова, которых подозревают в госизмене и попытке свержения власти. Об этом в КНБ сообщили РИА «Новости».

Масимову и Садыкулову уже избрали меру пресечения, следом за ними под арест могут отправить и третьего фигуранта дела Даулета Ергожина, который также являлся заместителем бывшего руководителя КНБ.

Детали досудебного разбирательства не подлежат огласке, поскольку материалам дела присвоили гриф «совершенно секретно», добавили в комитете.

Подозреваемые проходят по трем статьям: помимо госизмены и попытке переворота, им также инкриминируют превышение должностных полномочий в целях личной выгоды и ущерба другим лицам.

На фоне беспорядков в Казахстане в начале января Масимова отправили в отставку и сразу же задержали. Он руководил КНБ с 2016 года. Вместе с ним задержали и двух бывших заместителей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее назначил нового главу ЦИК республики.