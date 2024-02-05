Мир 05 февраля 2024, 17:53 Экс-главу China Merchant Bank приговорили к смертной казни в Китае Бывшего главу China Merchant Bank Хуэйю приговорили к смертной казни в КНР Unsplash

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Бывшего президента China Merchant Bank Тяня Хуэйю приговорили в Китае к смертной казни за взяточничество и торговлю инсайдерскими данными. Исполнение наказания отсрочат на два года. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Следствие установило, что банкир брал огромные суммы, в частности, за согласование кредитов и проектов частных лиц и компаний и продвижение по карьерной лестнице. Власти КНР сочли его деятельность угрожающей национальным интересам. В 2022 году Тяня Хуэйю арестовали и исключили из Компартии Китая. В 2023-м на слушании в суде он признался, что получил взятки на общую сумму более 28,8 миллиона долларов.

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Хуэйю был главой China Merchant Bank с 2013 года, до этого занимал посты еще в нескольких банках.

До этого к смертной казни в Китае в рамках дел о коррупции приговорили президента China CITIC Bank Суня Дэшуня и экс-главу China Life Insurance Ван Биня. Исполнение наказания также отсрочат.

Ранее стало известно, что в КНР вынесли аналогичный приговор австралийскому писателю Яну Хэнцзюню по делу о шпионаже.