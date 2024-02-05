Мир 05 февраля 2024, 10:08 Австралийского писателя приговорили в Китае к смертной казни по делу о шпионаже Суд в КНР приговорил писателя Хэнцзюня к смертной казни с отсрочкой Geovien So/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Суд в Китае вынес приговор в отношении австралийского писателя Яна Хэнцзюня по делу о шпионаже. Мужчину приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в соцсети X.

По ее словам, высшую меру наказания заменят на пожизненное заключение, если за два года Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений.

Реклама

«Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине», — написала Вонг.

Писателя задержали в Китае в 2019 году. Хэнцзюня обвинили в том, что он занимался шпионажем.

Ранее Министерство государственной безопасности Китая задержало иностранного гражданина, его подозревают в сборе секретных сведений для британской разведки. По информации South China Morning Post, мужчина также мог помогать MI6 вербовать шпионов. По версии следствия, британские разведчики с 2015 года снабжали иностранца специальным оборудованием для шпионажа.