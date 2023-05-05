Мир 05 мая 2023, 07:34 Экс-глава разведки Чехии указал на противоположный эффект для России от санкционной политики Запада Экс-глава разведки Чехии: Запад укрепил Россию и разрушил Украину Unsplash

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Запад своей антироссийской политикой сделал РФ сильнее, укрепив ее союз с Китаем, а также собственными руками разрушил Украину, служившую буфером. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью для Radio Universum.

«Может быть, мы вредим России, но сильно ли мы ее ослабляем? Что ж, мы сделали ее сильнее», — отметил генерал.

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Он указал, что изначально Россия была прозападной страной, а российский лидер Владимир Путин хотел наладить контакты с Западом. Однако стремление ослабить РФ привело к противоположному эффекту: Россия сблизилась с Китаем, чей союз можно считать непобедимым. Кроме того, началась специальная военная операция на Украине.

Антироссийские санкции Пелз назвал результатом непонимания специфики России. По его словам, невозможно навредить РФ, отобрав у нее «Макдональдс», поскольку русский народ предпочтет жить в землянках и будет защищать свою страну.

Генерал призвал сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт.

Глава Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер указал, что Россия обладает мощной военной силой, несмотря на потери в спецоперации. Он отметил, что за 5-10 лет страна восстановит свои сухопутные войска.