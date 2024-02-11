Мир 11 февраля 2024, 08:04 Экс-глава Минюста Венгрии отказалась от мандата после скандала с педофилом Экс-глава Минюста Венгрии Варга ушла из политики после скандала с помилованием James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата. Она заявила, что уходит из политики и не будет возглавлять список венгерской партии «Фидес» на выборах в Европарламент. Сообщение об этом бывший министр опубликовала в социальной сети Facebook*.

Она объяснила, что подписала помилование замешанному в педофилии человеку в апреле 2023 года. Варга призналась в ошибке и объявила о своем уходе из политики.

Реклама

«Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата и от руководства списком (партии на выборах -прим. ред.) в Европарламент», — отметила экс-министр юстиции.

Она добавила, что без ее подписи президентское помилование не вступило бы в силу.

«Я беру на себя политическую ответственность за подписание решения президента [Венгрии Каталины Новак]», — написала Варга.

Ранее венгерский лидер Каталина Новак покинула свой пост после скандала, связанного с помилованием бывшего заместителя детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений директора-педофила. Оппозиционные партии потребовали отставки президента.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.