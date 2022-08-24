Экс-глава МИД Украины предположил, как США попытаются украсть активы России

США и Запад могут объявить Россию «страной — спонсором терроризма» для того, чтобы украсть ее замороженные активы. Таким мнением в эфире канала «Общественное» поделился бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Сейчас Западу пришлось бы опираться на решение судов, чтобы присвоить российские деньги и передать их Украине, но признание России «страной — спонсором терроризма» позволит «криминализовать» ее активы и значительно упростит механизм, заметил Климкин.

«Если есть решение, что это „страна-террорист“, представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам <…> по тем активам, которые заморожены в США», — пояснил политик.

А если Россию назовет «спонсором терроризма» каждая западная страна, то задача украсть активы России станет легче «в десятки раз», отметил экс-глава украинского МИД.

По его мнению, конфискованные российские активы в страну «больше не вернутся».

Ранее украинский депутат Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна воровать российский газ и продавать его Евросоюзу.