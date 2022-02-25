Экс-глава Еврокомиссии заявил, что санкции против России дорого обойдутся Европе

Эффект от санкций в отношении России будет асимметричным, они дорого обойдутся Европе. Об этом заявил в интервью газете Corriere della Sera экс-премьер-министр Италии, бывший глава Еврокомиссии Романо Проди.

«Я знаю, что санкции неизбежны, но я хотел бы обратить внимание на то, что их воздействие будет полностью асимметричным. Они дорого обойдутся Европе, в частности Италии и Германии. Они обойдутся гораздо дешевле Соединенным Штатам, которые так на них настаивают, но не имеют таких же торговых отношений с Россией, как у нас», — отметил Проди.

Он также признался, что не поддерживает решение немецкого руководства остановить сертификацию проекта «Северный поток — 2». По его мнению, в условиях напряженности на европейских энергетических рынках этот канал следовало бы держать открытым.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло после соответствующего обращения к нему руководства территорий на фоне обострения отношений с официальным руководством Украины.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, с помощью высокоточных ударов вооруженные силы страны приводят в негодность вооружение и инфраструктуру армии Украины.

При этом в своем телеобращении, которое предваряло начало операции, Путин призвал украинских военнослужащих отказаться выполнять приказы своего командования. Также российская сторона сообщила, что обстрелы украинских военных объектов не несут опасности для мирных жителей.

В ответ на это США, Евросоюз и ряд стран мира ввели целый ряд новых санкций, включающий ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку.