Американский политик Джо Байден мог быть заинтересован в устранении бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина из-за дела компании Burisma. Экс-чиновник заявил, что подозревает его в причастности к отравлению ртутью в 2019 году.

О произошедшем в сентябре прошлого года Шокин рассказал в интервью ТСН. В день покушения он находился в Греции. Экс-генпрокурор вышел из машины и упал, потеряв сознание. В греческой больнице констатировали две остановки сердца и применяли реанимационные электрошокеры.

Шокин рассказал, что заново учился ходить и восстанавливался очень медленно. Лечащий врач через месяц сообщил, что в его организме нашли ртуть. Ее содержание пятикратно превышало максимальную норму.

Потом я узнал, что способы отравления ртутью очень разные — можно отравиться и парами ртути, и другими путями. Как мне говорили знакомые в СБУ, такой способ отравления несколько устаревший, но еще имеет место его применение порой Виктор Шокин экс-генпрокурор Украины.

Шокин сообщил греческим властям, что подозревает в причастности к отравлению Джо Байдена, и Афины возбудили уголовное дело, и по нему ведется расследование.

Основной причиной покушения он считает дело по Burisma. Экс-генпрокурор утверждает, что закрыто оно было преждевременно и незаконно.

«Я уверен в том, что до окончания был еще долгое время, возможно и не один год. Почему — дело весьма сложное. Но без допросов Байдена, Арчера, Квасьневского и других директоров так называемых „Бурісми“, которые якобы там что-то делали, было трудно закончить дело», — рассказал экс-чиновник.

Он уверен, что, когда дело будет до конца расследовано, откроются «очень интересные моменты».

В середине декабря минувшего года адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что показания Шокина могут стать ключевым доказательством противозаконной деятельности Байдена.