Джулиани нашел компромат против сына Байдена и демократов

Адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани собрал свидетельства и документы того, что демократы за процедурой импичмента пытаются скрыть противозаконные действия компании Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию денег.

«Импичмент, начатый демократами за безвинное поведение, призван помешать следующим расследованиям коррупции времен (бывшего президента США Барака) Обамы: отмыв миллиардов долларов США; нецелевое использование миллиардов, преимущественно долларов США; вымогательство; взятки; сговор Демократического национального комитета с Украиной с целью уничтожения кандидата Трампа», — написал он в Twitter.

Такое заявление Джулиани сделал по итогам своей поездки на Украину, в Австрию и Венгрию. Свои посты он проиллюстрировал фрагментами фильма-расследования, который снимался в этой поездке.

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Адвокат рассказал о том, как 16 миллионов долларов прошли через целую цепочку компаний, в том числе на Кипре. В конце концов три миллиона из этих денег оказались у Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента. Также представитель Трампа достал письмо 2016 года, которое может указывать на причастность Байдена и Burisma к отмыванию средств. Этот документ украинские власти получили от прокуратуры Латвии.

Кроме того, один из свидетелей резонансного дела, экс-генпрокурор Украины Виктор Шохин, подтвердил, что помнит данное письмо. По словам Шохина, его уволили под давлением Джо Байдена за антикоррупционное расследование, которое он проводил против Burisma. Именно показания экс-прокурора могут стать главным доказательством противозаконной деятельности Байдена.

Другой важный свидетель — бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который сменил Шохина. Показания Луценко, по заявлению Джулиани, говорят, что бывший посол США на Украине Мари Йованович не менее двух раз лгала под присягой в Конгрессе. Так, он говорил, что Луценко не передавал американским представителям никаких данных о подозрительной схеме вывода в Штаты семи миллиардов долларов. Однако у Луценко есть письмо, которое он направил в американское посольство в октябре 2017 года. Джулиани также утверждает, что Йованович отказывала в выдаче американских виз тем людям, кто мог рассказать о «коррумпированности Байдена и демократов».

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Также есть три свидетеля того, что Демократическая партия США была в сговоре с чиновниками из Украины по вопросу вмешательства в президентские выборы 2016 года. По словам Джулиани, речь идет о дипломате, чиновнике и члене украинского парламента.

Компания Burisma Group оказалась под пристальным вниманием общественности после телефонного разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно опубликованной стенограмме, Трамп попросил своего украинского коллегу провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шохина, который занимался расследованием деятельности Burisma Group и Хантера Байдена.

В свою очередь, демократы начали против американского лидера процедуру импичмента из-за подозрений в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал провести расследование в отношении своего политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера. Однако американский президент заявил, что просил Украину лишь бороться с коррупцией.