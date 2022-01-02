Экс-генпрокурор Украины намекнул на компромат Путина на Зеленского

Бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко сделал предположение, что президента страны Владимира Зеленского «опасно отпускать» на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Луценко намекнул на некий «компромат» на главу Украины.

«Мне кажется, что такая поездка означает только одно: желание закрыть компромат на себя лично. <…> Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», — сказал он в эфире «Украины 24».

Он считает, что компромат есть как у Путина лично, так и спецслужб России вообще. Также Луценко считает, что контакты между двумя столицами могут поставить точку в вопросе референдума по Донбассу.

Сам Зеленский отмечал, что не исключает возможности проведения референдума. Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в ответ на это напомнил, что подобные слова не соответствуют Минским соглашениям и решать такие вопросы без участия ДНР и ЛНР — лицемерие.

Завершение войны в Донбассе является главной целью президентства Владимира Зеленского — так он, по крайней мере, заявил в своем новогоднем обращении к гражданам страны.