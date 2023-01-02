Мир 02 января 2023, 15:17 Экс-генерал НАТО спрогнозировал срок наступления перемирия на Украине Бывший генерал НАТО Домрезе назвал лето 2023 года началом перемирия на Украине Википедия

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Прекращение боевых действий и перемирие на Украине наступит летом 2023 года. Как сообщила газета Berliner Zeitung, такой прогноз сделал бывший генерал бундесвера и НАТО Ханс-Лотар Домрезе.

Он подчеркнул, что понимание невозможности продолжать боевые действия к сторонам конфликта придет к началу весны. Но окончательные переговоры о перемирии начнутся летом.

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«Я ожидаю застоя в начале лета, когда обе стороны скажут: „Теперь это бесполезно“. Где-то в 2023 году у нас будет перемирие», — заявил Домрезе.

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Генерал добавил, что перемирие не означает полного прекращения конфликта, а только приостановку боев. При этом сами переговоры затянутся на долгий срок. Для того чтобы они увенчались успехом, необходимо участие посредника. В это роли Домрезе увидел генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана или премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Еще одним условием начала переговоров генерал назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского от притязаний на Крым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря заявил, что переговоры на основе предлагаемой Зеленским «формулы мира» невозможны. Он напомнил, что украинский лидер заявил о желании вывода российских войск из Запорожской и Херсонской областей, республик Донбасса и Крыма. Министр подчеркнул, что Россия не намерена вести переговоры на таких условиях.