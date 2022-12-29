Власть 29 декабря 2022, 07:48 Россия не будет вести переговоры на основе «формулы мира» Зеленского — Лавров Глава МИД РФ Лавров: Россия не хочет вести переговоры на основе «формулы мира» Зеленского РИА «Новости»

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Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», которую предложил украинский президент Владимир Зеленский. Украина, очевидно, сама не готова к диалогу. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и „формулы мира“, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории», — сказал он.

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По его словам, речь идет о желании убрать российскую армию из Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, Крыма. Кроме того, украинская сторона хочет явки «с повинной в международные трибуналы», выплаты репараций. Лавров подчеркнул, что Россия не собирается разговаривать на таких условиях.

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При этом глава МИД напомнил, что Россия никогда не отказывалась от идеи решить конфликт дипломатическим путем. По его мнению, начавшиеся в феврале 2022 года российско-украинские переговоры показали полную несамостоятельность Зеленского при принятии решения. Он добавил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта.

«Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», — отметил министр.

Также он сказал в интервью о том, что большинство украинских политиков — русофобы, они являются недоговороспособными.