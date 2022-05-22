Экс-дипломат США обвинил Турцию в разрушении западного консенсуса по России

Турция выступила разрушителем трансатлантического единства в попытке наказать Россию за начало спецоперации на Украине. Об этом в статье для издания National Interest написал бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс. По его мнению, Анкара оказалась «ненадежным и странным» союзником Вашингтона, так как отказалась присоединяться к санкциям в отношении Москвы.

«Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединенных Штатов. <…> Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды», — считает Филлипс.

Он также отметил турецкую сосредоточенность на сохранении экономических отношений с РФ. Здесь важную роль для Анкары играет экспорт овощей и фруктов, поставки энергоресурсов, туризм и строительство АЭС «Аккую». Филлипс также напомнил, что Турция отказывается поступать, как остальные члены НАТО, и не отправляет военную технику на Украину

Ранее президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию следует исключить из НАТО в связи с проводимой ею политикой и из-за позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии. По его мнению, Анкара занимается шантажом, пытаясь выторговать для себя преимущества в обмен на согласие на расширение альянса. Кроме того, Турция проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России. Все это свидетельствует о том, что страна фактически уже не является частью альянса.