Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский зря посеял панику в Украине

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит быть аккуратнее в выражениях и не сеять панику зря. Война с Россией маловероятна в случае правильных действий украинских властей, написал он в Facebook.

По его мнению, Зеленский ошибся, когда заявил, что возможна оккупация Харькова.

«Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», — подчеркнул Мураев.

Он решил успокоить своих читателей и написал, что войны точно не будет, если правительство примет правильные решения.

О «вторжении России на Украину» Зеленский говорил в интервью для Washington Post. Тогда он заявил, что Россия «может напасть, используя в качестве предлога защиту русскоязычного населения». В частности, «оккупировать могут» Харьков. После этого глава Харькова Игорь Терехов просил население не паниковать и уверял, что город сможет противостоять.

Запад и Украина в последнее время пытаются убедить общественность в том, что Россия собирается вторгаться на Украину, но власти России неоднократно опровергали такие заявления.