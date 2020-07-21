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    21 июля 2020, 16:17

    Экс-депутат Рады объявил, что Украина может потерять восемь областей

    Дарья Бунякова

    Если на Украине снова произойдет Майдан, то стране грозит потеря сразу восьми регионов. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
    Экс-депутат Рады объявил, что Украина может потерять восемь областей

    По словам Мураева, в 2014 году институты власти были уничтожены принятыми реформами. Кроме того, в стране не стало правоохранительной системы. Если Украину всколыхнут новые волнения, то полицейские никак не смогут это остановить, отметил экс-депутат в эфире телеканала «Наш».

    Он добавил, что в условиях Майдана другие государства смогут забрать себе территории, которые и раньше считали своими.

    «У нас восемь областей в зоне риска», — отметил Мураев.

    Ранее бывший депутат Верховной рады заявлял, что последние годы киевские власти только отталкивали от себя Донбасс и Крым своими решениями. Мураев считает, что Украина сама «отказалась» от самопровозглашенных республик, чтобы не платить деньги гражданам, которые живут на этих территориях.

    Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики появились в 2014 году, после госпереворота на Украине. Тогда же в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав российских территорий.

    Новости SMI.FM