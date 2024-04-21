Мир 21 апреля 2024, 04:44 Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, как изменится ход сражения после выделения помощи Украине Экс-агент ЦРУ Джонсон: пакет помощи ВСУ в 61 млрд не изменит ситуацию на фронте РИА «Новости»

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Согласованный конгрессом США пакет помощи Украине в 61 миллиард долларов не изменит ситуацию на поле боя. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Даже если мы представим, что 61 миллиард долларов просто отдадут [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, <…> это все равно ничего не изменит на поле боя», — заявил эксперт.

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Большая часть выделенных средств пойдет американскому военно-промышленнму комплексу для закупки оружия в арсенал США. Киеву выделят малую долю анонсированных денег для приобретения военной техники у Штатов, сказал Джонсон.

В субботу на внеплановом заседании палата представителей проголосовала за принятие закона о выделении дополнительной помощи Украине. Согласно документу, администрация должна предоставить Украине ракеты ATACMS.