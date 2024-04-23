Мир 23 апреля 2024, 17:58 Экс-агент ЦРУ раскрыл отношение ряда батальонов ВСУ к Сырскому Экс-агент ЦРУ Джонсон: некоторые батальоны ВСУ не хотят подчиняться Сырскому Global Look Press

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Ряд батальонов Вооруженных сил Украины отказываются выполнять приказы главнокомандующего Александра Сырского и президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Сырский перебросил некоторые неонацистские подразделения на фронт, но они заявили, что не будут воевать и уйдут. Думаю, что такие случаи участятся в ближайшие недели», — отметил он.

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По словам военного эксперта, сейчас самую большую угрозу для Зеленского представляют батальоны, которые разочаровались в его политике. Джонсон предположил, что после завершения распутицы ВСУ ждет еще более неблагоприятная ситуация на фронте из-за активного продвижения российских войск.

По данным Минобороны, после начала спецоперации потери ВСУ составили порядка 500 тысяч военнослужащих. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что США выделят киевскому режиму около 61 миллиарда долларов для недопущения краха украинской армии