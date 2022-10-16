Экономист спрогнозировал состав девятого пакета санкций ЕС против России | 360°

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Экономист спрогнозировал состав девятого пакета санкций ЕС против России

Экономист Островский: персональные ограничения войдут в девятый пакет санкций Евросоюза

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Европейский союз практически исчерпал санкционный ресурс, поэтому в девятый пакет санкций в основном войдут персональные ограничения. Об этом прогнозе в беседе с «Российской газетой» сообщил экономист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

По его словам, Евросоюз находится в том положении, когда любое принятое решение против России обогатит США, либо нанесет ущерб самому блоку.

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«Страны Европы сами загнали себя в положение цугцванга. Вероятнее всего, начнется давление на третьи страны. Возможно, девятый пакет санкций ЕС в основном будет состоять из персональных ограничений», — заявил экономист.

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Островский отметил, что самым серьезным ограничением станет введение ценового потолка на российскую нефть для европейских импортеров и запрет оказывать услуги по финансированию, морской перевозке, технической помощи и страхованию закупок сырья.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрушение мировой экономики станет последствием введения потолка цен на отечественную нефть в Европе, сообщало издание «Дни.ру».

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