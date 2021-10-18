По первой нитке «Северного потока — 2» пустили технический газ. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сайт компании.

Такую процедуру провели для того, чтобы установить в трубах необходимое давление. На данный момент давления может хватить для транспортировки топлива. «Северный поток — 2» может начать свою работу уже в ближайшее время. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о готовности к запуску «Северного потока — 2». По его словам, для запуска ожидается только разрешение от властей Германии.