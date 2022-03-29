Экономист назвал логичным перевод расчетов с Азией на нацвалюты
Экономист Колобов назвал своевременной попытку перевести расчеты с Азией на нацвалюты
Переход на расчеты в национальных валютах со странами Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки в текущих обстоятельствах является логичной и своевременной мерой. Об этом РИА «Новости» рассказала экономист Юрий Колобов.
«В нынешних условиях внешнего санкционного давления этот процесс, возможно, будет логичным и верным решением», — заявил Колобов.
Он объяснил, что Россия уже не первый год ведет переговоры о переходе на торговлю в национальных валютах. В частности Колобов привел пример сотрудничества с Танзанией, а переход на расчеты в собственной валюте поможет усилить отношения.
«Танзания интересная страна для инвестирования, где наиболее перспективное направление — это экологические проекты и сельское хозяйство», — продолжил Колобов.
По словам экономиста, также России стоит обратить внимание на торговлю с Индией, несмотря на то, что в последние годы предприниматели с нежеланием смотрели в ее сторону из-за достаточно сложного рынка.
«Теперь придется учиться работать с индийцами и в спешном порядке восполнять этот пробел», — заключил Колобов.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выйдет из-под санкционного давления с гораздо более эффективной и сильной экономикой.