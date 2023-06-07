Мир 07 июня 2023, 15:13 Экономике США предрекли крах из-за введения единой валюты БРИКС Экс-советник ЦРУ Рикардс увидел в введении единой валюты БРИКС конец экономики США РИА «Новости»

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Доллар не справится с ущербом, который вероятен из-за введения странами БРИКС собственной валюты. Об этом предупредил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

Подобный шаг, отметил он, ослабит глобальную роль доллара и в итоге вытеснит его как ведущее платежное и единое средство.

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БРИКС Рикардс счел существенной альтернативой гегемонии Запада с учетом всех его показателей.

Практика американских санкций, которая стала чрезмерной, вынудит другие государства отказаться от доллара. В итоге США ослабнут, а доверие к валюте Соединенных Штатов как таковой рухнет.

Рикард отметил, что введенные после начала конфликта на Украине антироссийские ограничения США и их союзниками оказались беспрецедентными. У многих стран возникло подозрение, что они станут следующей целью рестрикций, если решат пойти вразрез с политикой Белого дома.

Именно этот страх, обратил внимание экс-советник ЦРУ, значительно ускорил стремление полностью отказаться от системы доллара. По его словам, в мире недостаточно пристально следят за развитием БРИКС. Такая небрежность в итоге потрясет международную валютную систему.