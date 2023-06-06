Деньги 06 июня 2023, 17:08 Экономист Колташов заявил, что цифровой способ может стать альтернативой единой валюте БРИКС

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Российская торговля испытывает ряд проблем, решить которые можно с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил НСН руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов.

По его мнению, введение цифровой валюты сможет восстановить возможности торговли, Центробанка и всей страны.

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«Введение цифрового рубля решит проблемы российской торговли. Так можно создать еще одну валюту. Можно будет расширить ее торговое применение, не имея валюты БРИКС», — рассказал Василий Колташов.

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