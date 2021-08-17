Экономика Японии стала быстро восстанавливаться после пандемии коронавируса

Экономика Японии после спада, который был вызван пандемией COVID-19, восстановилась быстрее, чем планировалось. Об этом сообщило «Би-би-си».

С апреля по июнь 2021 года третья по величине экономика мира росла вдвое быстрее, чем прогнозировалось, следует из официальных данных. Такой темп удивил экономистов, которые ожидали менее существенного подъема. Однако в этом квартале из-за восстановления режима чрезвычайного положения, который связан с новым всплеском заболеваемости ковидом, рост замедлится, предупредили аналитики.

Как показывают предварительные данные, валовой внутренний продукт (ВВП) Японии вырос на 1,3% в годовом исчислении во втором квартале. Это произошло после падения на 3,7% за предыдущие три месяца.

Однако восстановление Японии проходит намного медленнее, чем в других странах с развитой экономикой. Министр экономики страны Ясутоши Нисимура оправдывает это тем, что приоритетным для Японии сейчас является предотвращение распространения вируса, и правительство пытается изо всех сил сдержать пандемию.

В понедельник, 16 августа, базовый индекс акций Японии Nikkei закрылся снижением на 1,6% третий торговый день подряд. Экономика страны за прошлый год сократилась более чем на 4,8%, и такой показатель стал первым за десятилетие. Оправится от первой волны пандемии Японии удалось оправиться благодаря устойчивому экспорту. В то же время резкое увеличение случаев заражения «дельта»-штаммом коронавируса в других частях Азии привело к дальнейшему нарушению цепочек поставок для ряда японских производителей. Это может нанести ущерб производству и поставить под угрозу восстановление.

Третья волна эпидемии коронавируса в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса обойдутся российской экономике в 0,1–0,2% ВВП, рассказал в июле директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.