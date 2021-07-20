Подсчитан ущерб для экономики от ограничений в третью волну коронавируса

Третья волна эпидемии коронавируса в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса обойдутся российской экономике в 0,1–0,2% ВВП. Об этом сообщил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Он выразил мнение о том, что за две рабочие недели начиная с 28 июня снижение реального потребления домохозяйств по стране составило 4,5–6% по сравнению со сценарием, если бы летом не было ужесточений. Об этом написал РБК.

Снижение реального совокупного потребления в результате спада финансовых потоков (с учетом инфляции) в тех секторах, на которых отразились антиковидные ограничения, составляет примерно 2% относительно потенциала. Речь идет об общепите, сфере развлечений, небольшой части розницы, туризм.

«Мысленный эксперимент с сохранением подобной глубины спада в описанных секторах на протяжении месяца дает эффект около 0,1% для годового ВВП», — резюмировал эксперт.

Он напомнил, что власти Москвы и Подмосковья отменили QR-коды для посещения кафе через две недели после введения этой меры. Можно предположить, что подобные ужесточения будут работать по всей стране в течение двух-трех недель.