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    06 марта 2022, 18:34

    «Экономика Германии просядет». Из-за антироссийских санкций страна получит двузначную инфляцию

    Экономист Штельтер: из-за антироссийских санкций Германия получит двузначную инфляцию

    Максим Зинкин

    Наложенные на Россию санкции повредят экономике Германии. Об этом журналу Focus рассказал немецкий экономист Даниэль Штельтер.

    «Экономика Германии просядет». Из-за антироссийских санкций страна получит двузначную инфляцию

    Он объяснил, что если Евросоюз откажется от российских энергоносителей, то в ФРГ поднимется рост цен и начнется застой в экономике, что непременно скажется на продовольственной сфере.

    «Если мир решит бойкотировать российскую нефть и газ, мы получим двухзначный уровень инфляции и наша экономика значительно просядет», — привел слова Штельтера портал Nation-News.

    Экономист предупредил, что зависимость немецкой экономики от России очень высока.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что немецкие компании начали закупать газ в обход России, но также они не отказываются от каналов со стороны РФ.