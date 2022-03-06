«Экономика Германии просядет». Из-за антироссийских санкций страна получит двузначную инфляцию

Наложенные на Россию санкции повредят экономике Германии. Об этом журналу Focus рассказал немецкий экономист Даниэль Штельтер.

Он объяснил, что если Евросоюз откажется от российских энергоносителей, то в ФРГ поднимется рост цен и начнется застой в экономике, что непременно скажется на продовольственной сфере.

«Если мир решит бойкотировать российскую нефть и газ, мы получим двухзначный уровень инфляции и наша экономика значительно просядет», — привел слова Штельтера портал Nation-News.

Экономист предупредил, что зависимость немецкой экономики от России очень высока.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что немецкие компании начали закупать газ в обход России, но также они не отказываются от каналов со стороны РФ.