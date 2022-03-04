Германия начала покупать энергоносители в обход России

Германия начала закупать энергоносители в обход России, однако сохранила и каналы поставок из РФ. Об этом в эфире телеканала ZDF сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«На самом деле мы не так наивны. Мы ввели санкции, в частности на запуск „Северного потока-2“, но понимали, что у нас будет проблемы. Мы подготовлены к закупке энергоносителей в обход России и начали это делать, однако продолжает покупать уголь, нефть и газ в РФ», — рассказал Шольц.

Ранее канцлер объяснил, что считает верным решение не принимать Украину в состав членов НАТО. Он пояснил, что такой вопрос вовсе не стоял на повестке в альянсе.

Политик добавил, что Украина не претендует на попадание в список членов Евросоюза, так как сначала необходимо остановить вооруженный конфликт на своей территории.

Также Шольц рассказал, что в ходе переговоров с президентом РФ Путиным российский лидер не обещал ему, что специальной военной операции на Украине не произойдет.