Эксклюзив 02 июля 2023, 10:32 Экономия времени и средств. Посол оценил запуск прямых рейсов из России на Кубу во время санкций Посол РФ на Кубе Коронелли: запуск прямых рейсов на Кубу экономит время и средства

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Прямые рейсы из России на Кубу запустили с 1 июля. Первый самолет уже прилетел из столичного аэропорта Шереметьево в Варадеро. Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли рассказал в беседе с «360», что возобновленные перелеты — экономия времени и средств.

«Я прекрасно помню те маршруты, которые были в 80-е годы: через Марокко, Люксембург, Ирландию, Канаду. Летали по-разному. То, что сегодня рамках санкционных ограничений есть технические возможности летать напрямую — это здорово. Экономит время, экономит средства», — заявил спикер канала.

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Коронелли добавил, что очень ждет прямых рейсов в Гавану — столицу Кубы. Он отметил, что пока прямых билетов в городе купить нельзя, только через сайт. Но, скорее всего, это временное ограничение.

Ранее представитель авиакомпании «Россия» рассказал о сообщении с Кубой. Из-за того, что западные страны ввели против России санкции, до полуострова пришлось прокладывать другой маршрут. Но пассажиры провели в пути всего на час больше.