Эксклюзив 01 июля 2023, 13:38 «Этот рейс мы ждали». Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о сообщении с Кубой Представитель авиакомпании «Россия» Стариков: мы ждали возобновление рейсов на Кубу

Читать 360tv в

Днем 1 июля на Кубу отправился первый регулярный рейс после паузы, связанной с пандемией коронавируса и западными санкциями. Официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков рассказал «360», что самолет отправился на остров по измененному маршруту, но пассажиры проведут в пути всего на час больше.

Долгожданный рейс

Стариков напомнил, что авиасообщение между Россией и Кубой выполнялось с 1962 года. Эти рейсы пользовались спросом не только у туристов, но и у тех, кто отправлялся на остров с целью развития бизнеса и двустороннего сотрудничества.

Реклама

«С 1962 года по настоящий момент авиасообщение не прерывалось, за исключением пандемии и тех санкций, которые недружественные страны в отношении России и российских компаний были предъявлены», — рассказал представитель авиакомпании.

Маршрут пришлось изменить

Из-за того, что западные страны ввели против России санкции, до Кубы пришлось прокладывать другой маршрут.

«Если ранее воздушное судно летело над воздушным пространством европейских стран, то сейчас по вылету из Российской Федерации воздушное судно летит над нейтральными водами. Из-за этого продолжительность перелета стала 13 часов 20 минут — в принципе, это всего на час больше, чем ранее», — уточнил Сергей Стариков.

Он добавил — в авиакомпании надеются, что это не остановит тех, кто всегда летал или только собирается посетить Кубу.

Когда и как полетят лайнеры

В перелетах на остров задействуют Boeing 777. На его борту могут разместиться 457 пассажиров (21 место бизнес-класса, еще 436 — эконом-класса).

«На первом этапе самолет будет летать по четвергам и субботам, с сентября уже есть договоренность, что воздушное судно будет летать по вторникам — соответственно, три раза в неделю в ближайшее время мы будем выполнять прямые перелеты», — отметил Сергей Стариков.

По его словам, желающие приобрести билеты со скидками смогут это сделать во время традиционных распродаж. Те, кто уже отправился на Кубу, покупали билеты по цене от 32 тысяч рублей (безбагажный тариф).

«Сейчас, если мы с вами захотим полететь, мы не сможем купить билет ни за какие деньги, потому что их нет — стопроцентная загрузка, ничего нельзя сделать. На следующий рейс цена чуть выше, но она не критично высокая. Также билеты можно купить в туристических агентствах в составе комплексно-туристического продукта, который включает перелет, проживание и трансфер. Соответственно, стоимость билетов везде разная и разная в определенном конкретном случае», — объяснил представитель авиакомпании «Россия».

Билеты на первый рейс на Кубу отправился в 09:33. Лайнер приземлится на Острове свободы в 15:30 по местному времени.