Воду с «Фукусимы-1» разрешили слить в океан

Японские власти официально разрешили слить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Якобы ее «в целом очистили» от радиоактивных веществ.

Решение приняли на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств, сообщило национальное общественное телевидение. Оно прошло при участии премьер-министра Есихидэ Суги.

Чтобы подготовиться к сбросу массива воды в океан, потребуется около двух лет. В течение этого времени специалисты должны подготовить дополнительное оборудование и провести соответствующие работы.

В стальных баках на территории «Фукусимы-1» свыше 1,25 миллиона тонн воды. Очистили ее от большинства опасных радиоактивных веществ. Тем не менее в воде остались изотопы трития — технически их извлечь не получается.

Во время сброса, заявила японская сторона, концентрация указанного вещества не будет превышать установленной Всемирной организацией здравоохранения нормы для питьевой воды.

В конце марта на территории хранения отходов на «Фукусиме-1» обнаружили утечку радиации. Интенсивность излучения составила 13 миллизивертов.