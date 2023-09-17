Мир 17 сентября 2023, 19:31 Экоактивисты залили Бранденбургские ворота краской во имя борьбы с ископаемым топливом Шесть колонн Бранденбургских ворот в Берлине пострадали от рук экоактивистов Unsplash

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Берлинские активисты экологического радикального движения «Последнее поколение» залили краской все шесть колонн Бранденбургских ворот. Об этом сообщила немецкая телерадиокомпания RBB.

Полиция арестовала 14 протестующих, которые с помощью такой акции заявили о начале масштабной акции по блокаде берлинских дорог, требуя от властей Германии отказа от ископаемого топлива.

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В правительстве пыла активистов не разделили. Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер подчеркнул, что, хоть немецкая столица и считается символом свободного выражения любых мнений, представители «Последнего поколения» просто занимаются уголовно наказуемой порчей собственности.

«Этими действиями группа наносит ущерб не только историческим Бранденбургским воротам, но и нашему свободному дискурсу о важных проблемах нашего времени и будущего», — заявил мэр.

Вегнер добавил, что люди с серьезным отношением к проблемам климата должны дистанцироваться от подобных действий и этой группы.

Ранее в Гааге полиция задержала более 2400 экоактивистов. Представители движения Extinction Rebellion Nederland перекрыли крупную автомагистраль, протестуя против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых.