Мир 10 сентября 2023, 00:00 Более 2400 экоактивистов задержали в Гааге Полиция в Гааге в ходе акции протеста задержала более 2,4 тысячи экоактивистов РИА «Новости»

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Полиция Гааги задержала более 2400 экоактивистов в ходе акции протеста против выделения субсидий на добычу полезных ископаемых. Члены Extinction Rebellion Nederland перекрыли крупную автомагистраль, сообщила полиция в соцсети Х.

«Сегодня, 9 сентября, мы задержали более 2400 человек на трассе A12, <…> включая десятки несовершеннолетних», — написали правоохранители.

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РИА «Новости» сообщило, что в демонстрации приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие выступали против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Климатические активисты перекрыли большую часть трассы, несмотря на запреты властей. Протестующие не отреагировали на призывы полиции освободить магистраль, после чего гаагские правоохранители применили водометы и задержания.