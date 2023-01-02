02 января 2023, 16:05
Эковандалы облили краской фасад здания сената в Риме
RaiNews24: полиция задержала экоактивистов, обливших краской фасад сената в Риме
Группа борцов за чистоту окружающей среды из группировки «Последнее поколение» облила оранжевой краской фасад здания итальянского сената в Риме. Об этом сообщило издание RaiNews24.
Прибывшие на место полицейские в кратчайшие сроки задержали пятерых участников движения, их поместили в городское управление карабинеров.
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Экоактивисты объяснили свой поступок желанием привлечь внимание к проблемам климата. Они обвинили политиков в безучастности перед лицом вероятного геноцида людей в связи с глобальным потеплением.
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Глава сената Иньяцио Ла Русса раскритиковал представителей движения, не найдя им оправдания.
«Этот акт оскорбил абсолютно все государственные институты. Лишь благодаря работе карабинеров это не переросло в насилие», — отметил он.
Ла Русса объявил, что во вторник пройдет заседание верхней палаты сената, на котором депутаты обсудят прошедший акт вандализма.
В декабре сподвижники «Последнего поколения» приклеили себя к дороге в центре Берлина, перегородив проезжую часть, писали «Невские новости».
Италия
Экология
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