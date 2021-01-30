Экипаж российской яхты задержали в Вануату

По предварительным данным, патрульный катер задержал 19 января китайскую лодку по подозрению в незаконной ловле рыбы. Во время переправки судов в Порт-Вилу патруль заметил еще и российскую яхту. Она была расположена недалеко от города Луганвиль. В результате трех россиян, находившихся на борту, тоже задержали.

По данным полиции, задержанные россияне находятся на карантине. В ближайшее время их допросят.

В начале ноября недалеко от берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на судно под флагом Панамы. По предварительным данным, в нем находились российские и украинские моряки. Во время нападения злоумышленников танкер NEFELI II успел подать сигнал об атаке с помощью системы SSAS. Преступники быстро покинули судно, а моряки остались в безопасности.