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    30 января 2021, 08:09

    Экипаж российской яхты задержали в Вануату

    Анастасия Калинина

    В островном государстве Вануату местные власти задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками. Их подозревают в незаконном нахождении в водах. Об этом сообщил сайт АFР со ссылкой на правоохранительные органы.

    По предварительным данным, патрульный катер задержал 19 января китайскую лодку по подозрению в незаконной ловле рыбы. Во время переправки судов в Порт-Вилу патруль заметил еще и российскую яхту. Она была расположена недалеко от города Луганвиль. В результате трех россиян, находившихся на борту, тоже задержали.

    По данным полиции, задержанные россияне находятся на карантине. В ближайшее время их допросят.

    В начале ноября недалеко от берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на судно под флагом Панамы. По предварительным данным, в нем находились российские и украинские моряки. Во время нападения злоумышленников танкер NEFELI II успел подать сигнал об атаке с помощью системы SSAS. Преступники быстро покинули судно, а моряки остались в безопасности.