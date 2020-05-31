Экипаж испытательного полета Crew Dragon по традиции дал имя первому пилотируемому короблю — Endeavor. С английского это переводится как «амбициозное начинание», «устремление».

«Хочу сообщить, что экипаж назвал свой корабль Endeavor», — сообщил глава NАSА Джим Брайденстайн на брифинге после запуска корабля. Его слова приводит РИА «Новости».

Традиция, когда астронавты дают имена новым космическим кораблям, появилась в 1960-х годах во время первой пилотируемой американской программы «Меркурий». Экипаж Crew Dragon Даг Херли и Боб Бенкен до полета пообещали, что будут следовать традиции, но обнародуют имя испытуемого корабля в подходящее для этого время.

Астронавты уже сняли скафандры, чтобы протестировать ручное управление Crew Dragon, который уже вышел на орбиту.

NASA успешно осуществила пуск корабля Crew Dragon, принадлежащий SрaceX. Это стало первым орбитальным космическим полетом с территории США за последние девять лет. Корабль доставит на МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли. Это стало знаковым событием в истории американской космонавтики.

Корабль должен прибыть на МКС сегодня в 17:29 по московскому времени.