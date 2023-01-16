Мир 16 января 2023, 16:47 ЕК потребовала прекращения взимания платы за пролет над Сибирью ЕК призвала Россию отказаться от взимания платы с авиакомпаний за полеты над Сибирью РИА «Новости»

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Европейская комиссия считает, что России следует отказаться от взимания платы с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью. Об этом заявила глава генерального директората ЕК по транспорту Хенрика Хололея, сообщило агентство Reuters.

«Транссибирские роялти должны исчезнуть, если у нас однажды появится шанс увидеть открытие российского воздушного пространства», — подчеркнула она.

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Транссибирский маршрут является кратчайшим путем для гражданской авиации в Юго-Восточную Азию и Японию из Западной Европы. Он возник в 70-е годы прошлого века в качестве системы компенсационных платежей за пролет над Сибирью. Россия осталась единственной страной мира, в которой действует подобный механизм.

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После начала специальной операции на Украине ряд европейских государств закрыл собственное воздушное пространство для российских самолетов.

Россия ответила зеркальными мерами и ограничила полеты для 36 стран, в том числе для Албании, Австрии, Бельгии, Великобритании, Канады, Испании, Дании, Италии, Хорватии, Эстонии, Швеции и других.