Россия закрыла свое небо для авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

Россия ограничила полеты в своем воздушном пространстве для авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. Об этом объявила Росавиация.

В ведомстве уточнили, что такая мера была принята в связи с недружественными решениями авиационных властей этих четырех стран. Поэтому для авиаперевозчиков Латвии, Литвы, Словении и Эстонии или авиакомпаний, зарегистрированных в них, вводятся ограничения. Среди них — выполнение полетов в пункты на территории России, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ, написал «Прайм».

В Росавиации обратили внимание, что это решение не противоречит нормам международного права в качестве ответной меры на запрет, который ввели эти страны на полеты российских перевозчиков.

Санкции против разных сфер российской экономики западные страны начали вводить после того, как 24 февраля Россия начала проводить специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков. Великобритания закрыла полеты для компании «Аэрофлот». А власти Германия приостановили сертификацию газопровода «Северный поток — 2».