Мир 15 апреля 2024, 22:43 ЕК одобрила «план реформ» Украины, который позволит финансировать страну РИА «Новости»

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Еврокомиссия (ЕК) одобрила украинский план реформ, выполнение которых будет условием для выплат траншей по программе помощи в 50 миллиардов евро до 2027 года. Об этом сообщили на сайте ЕК.

Утверждение такого плана советом ЕС разрешит Евросоюзу отправить Украине 1,89 миллиарда евро.

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«ЕК одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года», — сказано в публикации.

Авторы сообщения отметили, что такие меры откроют путь для «регулярной и предсказуемой поддержки Украины» в ходе программы европейской помощи размером до 50 миллиардов евро.

Платежи будут перечислять по мере выполнения страной инвестиционных шагов и согласованных реформ.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает идею использования прибыли от российских замороженных активов для военной помощи Украине. Однако высокопоставленный европейский источник подчеркнул, что совет Евросоюза пока не пришел к единому мнению на этот счет.