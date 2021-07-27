Байден заявил о «проблемах» Путина и назвал его опасным

Президент США Джо Байден заявил, что у Владимира Путина «проблемы». Российский лидер про них якобы знает, и этот факт делает его «опаснее». Об этом сообщил пресс-служба Белого дома.

Журналисты пула уточнили, что в своей речи американский президент говорил про саммит с Путиным, который прошел в Женеве. Он также отметил, что экономика России держится только на ядерном оружии и нефтяных скважинах — и больше ни на чем. Поэтому, по версии Байдена, российский лидер понимает, что у него «есть реальная проблема».

«Он (Путин — прим. ред.) знает, что у него проблемы, и это делает его опасней», — сказал Джо Байден во время своего выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки.

Байден также заявил, что Россия уже начала вмешиваться в будущие промежуточные выборы, которые пройдут в Америке в 2022 году. Сейчас Москва якобы распространяет дезинформацию. Байден подчеркнул, что узнал это из неких данных разведки.