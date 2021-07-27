Байден заявил, что Россия уже вмешивается в выборы 2022 года в США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия уже начала вмешиваться в будущие промежуточные выборы, которые состоятся в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден заявил, что суть вмешательства со стороны Москвы — это распространение дезинформации. При этом американский президент сослался на некие данные разведки. Согласно им Россия якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на голосование.

Выборы в Сенат США пройдут 8 ноября 2022 года. Избиратели смогут выбрать 34 из 100 сенаторов, которые на следующие шесть лет войдут в состав Конгресса США.

Все американские сенаторы делятся на три группы, и сроки их работы специально распределены по-разному. Получается, что раз в два года американцы выбирают очередную группу сенаторов. В 2022 году речь пойдет о так называемой третьей группе. Сейчас в ее состав входят 12 демократов и 22 республиканца.

Ранее американские социологи сообщили, что рейтинг Джо Байдена упал до 50%. 45% всех респондентов не одобряют его работу на посту президента, еще 5% пока не поняли, как они относятся к этому вопросу.