Глава МИД Белоруссии рассказал о попытке ЕС склонить его к госперевороту

Дипломат из Евросоюза предлагал министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею возглавить протест после президентских выборов. Свое предложение европейский политик прислал в SMS-сообщении. Об этом сам Макей рассказал в интервью каналу СТВ.

По словам министра, его коллега аргументировал свое предложение тем, что он должен «перейти на сторону народа», чтобы увлечь остальных представителей правительства Белоруссии.

«Точно так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь, что если вы перейдете, то это будет как эффект домино — за вами последуют и другие члены правительства, и тогда власть рухнет», — рассказал Макей и добавил, что до сих хранит это сообщение в своем телефоне.

Отношения Белоруссии со странами Запада испортились после президентских выборов в республике 2020 года. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. В стране начались акции протеста сторонников кандидата от оппозиции Светланы Тихановской, которая уехала в Литву.

Белорусские власти заявили, что координация протестных настроений идет из соседних Польши и Литвы. Лукашенко заявил, что за беспорядками стоят США, которые действуют через Евросоюз.

Легитимность президентских выборов Белоруссии не признали Великобритания, США, Канада, ЕС и ряд других стран. Они ввели санкции против официальных лиц республики и ряда предприятий, обвинив власти в нарушении прав человека.