Лукашенко заявил, что Белоруссию хотят подорвать изнутри

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Белоруссию будут подрывать изнутри. Такие попытки уже делались после президентских выборов в 2020 году. Силовому блоку, как и тогда, придется защищать страну.

По его словам, мир изменился, а под него прогнулась и военная организация.

«Войны сегодня приобретают иной характер. Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это — третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри», — сказал белорусский лидер. Его процитировало издание «Sputnik Белоруссия».

Он напомнил, что страна уже это проходила отчасти в августе 2020 года — после выборов главы государства.

«Чуть-чуть нас зацепили с августа, после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что военные будут защищать страну. Глава государства заметил, что не надо ждать, пока кто-то пересечет границу, — «воевать будем отсюда».

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. После них по стране прокатилась волна протестов. Часть общества оказалась не согласна с результатами, по которым победу одержал Лукашенко. Силовики во время разгона митингующих использовали спецсредства и спецтехнику. По официальной информации, трое мирных граждан погибли.

В КГБ Белоруссии недавно заявили о том, что белорусская оппозиция готовится провести акции протеста в конце марта.