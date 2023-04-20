Мир 20 апреля 2023, 17:37 Египетский адвокат подал в суд на Netflix из-за темнокожей Клеопатры Netflix будут судить из‑за темнокожей актрисы в фильме «Царица Клеопатра» скриншот с документального фильма «Царица Клеопатра» / YouTube

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Египетский адвокат Махмуд аль-Семари подал в суд на американскую стриминговую платформу Netflix из-за исторического несоответствия в документальном фильме «Царица Клеопатра». Об этом сообщил телеканал Fox News.

Причиной судебного иска стал трейлер фильма, из которого стало понятно, что роль Клеопатры исполняет темнокожая актриса. Египетские историки при этом утверждают, что кожа у правительницы была светлой, таким образом картина вводит зрителя в заблуждение.

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В своем иске юрист назвал фильм подделкой. Он также отметил, что большая часть контента на Netflix не соответствует «исламским и общественным ценностям и принципам, особенно египетским». В связи с этим Махмуд аль-Семари попросил заблокировать сервис в Египте.

Археолог и бывший генеральный секретарь Верховного совета древностей Египта также назвал сериал фальсификацией, а Netflix — платформой, пытающейся посеять путаницу.

«Netflix пытается посеять путаницу, распространяя ложную информацию о том, что египетская цивилизация имеет черное происхождение», — отметил он.

Ранее студия Walt Disney выпустила тизер ремейка «Русалочки», в котором главную роль сыграла темнокожая актриса Холли Бейли. За два дня на YouTube он набрал более 1,1 миллиона дизлайков.