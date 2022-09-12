Тизер ремейка «Русалочки» набрал более миллиона дизлайков на YouTube | 360°

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Тизер ремейка «Русалочки» набрал более миллиона дизлайков на YouTube

Тизер ремейка «Русалочки» набрал 1,1 млн дизлайков на YouTube за два дня

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Тизер ремейка «Русалочки» от студии Walt Disney за два дня набрал более 1,1 миллиона дизлайков на YouTube. Посмотреть эти данные можно с помощью расширения Return YouTube Dislike.

Судя по его данным, утром 12 сентября тизер на канале студии Walt Disney собрал по меньшей мере 1,1 миллиона дизлайков.

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Главную роль в новой экранизации «Русалочки» сыграла темнокожая актриса Холли Бейли. В тизере, который опубликовала студия, Бейли исполняет песню Part of Your World из оригинального мультфильма.

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Премьера фильма состоится 26 мая 2023 года. В ленте прозвучат не только старые композиции, но и новые песни, которые создали специально для ремейка.

Роли в «Русалочке», помимо Бейли, исполнили Джона Хауэр-Кинг — он сыграл принца Эрика. Рыбку Флаундера озвучил Джейкоб Тремблей, Давид Диггс — краба Себастьяна. Мелисса МакКарти исполнила роль ведьмы, а Хавьер Бардем — роль короля Тритона.

Режиссером «Русалочки» стал Роб Маршалл. Ранее он работал над фильмами «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Чикаго», «Мэри Поппинс возвращается» и «Мемуары гейши».

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