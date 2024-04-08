Мир 08 апреля 2024, 07:25 Египетские СМИ заявили о прогрессе в переговорах по перемирию в секторе Газа Al Qahera News: на переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса РИА «Новости»

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На переговорах в Каире стороны достигли определенного прогресса по перемирию в секторе Газа, между ними есть консенсус по основным направлениям. Об этом сообщил телеканал Al Qahera News.

В процессе принимают участие представители ХАМАС, Израиль, США, Катар и Египет.

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«На переговорах достигли прогресса. Консенсус по основным направлениям есть между всеми сторонами», — отметили авторы материала.

Журналисты отметили, что делегации ХАМАС и Катара в ближайшие два дня вернутся в Каир для согласования пунктов окончательного договора. Представители Израиля и США покинут столицу Египта в ближайшее время, в течение следующих 48 часов консультации возобновятся.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что мирное решение проблемы Палестины и Израиля заключается в создании палестинского государства, но при условии отсутствия Вооруженных сил.