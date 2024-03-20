Мир 20 марта 2024, 17:33 Шольц объяснил, как достичь мира между Израилем и Палестиной Шольц: путь к миру Израиля и Палестины лежит через создание двух государств Mohammed Talatene/dpa/globallookpress

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Путь к миру между Палестиной и Израилем лежит через создание двух государств, но при одном условии. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, чьи слова привело РИА «Новости».

Политик выступил в нижней палате немецкого парламента. Германия, Европейский союз и Соединенные Штаты считают, что для решения конфликта необходимо создать палестинское государство, добавил Шольц.

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«Разумеется, путем переговоров. И ясно, что речь идет о государстве, у которого не будет своих вооруженных сил», — уточнил канцлер ФРГ.

Он также заявил, что Палестинской национальной администрации нужны реформы. Нельзя полноценно говорить о ее легитимности, так как выборы в орган не проводили уже 17 лет, напомнил канцлер ФРГ.

В октябре 2023 года Шольц отметил, что Германия займет место рядом с Израилем в конфликте страны с ХАМАС, сообщали «Известия».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал о возможном завершении военной операции против палестинского движения через один-два месяца. ЦАХАЛ ликвидировал три четверти террористических батальонов.