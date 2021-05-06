Египет введет новый локдаун

Власти Египта введут на две недели новый локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на заявление премьер-министра Египта Мустафы Мадбули.

По новым правилам ограничат режим работы кафе и ресторанов в местах большого скопления людей. Заведения общественного питания должны будут закрываться не позднее 21:00. То же самое коснется магазинов, торговых центров, кинотеатров и театров. Кроме того, запрещены любые встречи, конференции, торжества и другие мероприятия с большим количеством людей.

Службы доставки будут работать после 21:00.

Локдаун вводится с 6 по 21 мая, написало РИА ФАН. Однако на период празднования окончания священного для мусульман месяца Рамадан верующим разрешат посещать мечети. Молитвы можно будет совершить с 12 по 16 мая с соблюдением всех мер предосторожности. Однако в этих числах будут закрыты все парки и пляжи, ограничена работа общественного транспорта.

Египет преодолел вторую и третью волны пандемии коронавируса, но последняя характеризуется высоким ростом случаев заражения инфекцией. По последним данным, в республике зарегистрировано 231 803 случая заболевания, 13 591 пациент умер.