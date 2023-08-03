Власть 03 августа 2023, 13:57 Формат участия Путина на саммите БРИКС объяснили в Кремле Пресс-секретарь Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи РИА «Новости»

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Россия станет полноценным участником саммита БРИКС в ЮАР. Делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин присоединится к дискуссии по видеосвязи, сообщил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и при необходимости участие в обмене мнениями», — сказал он.

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Песков подтвердил заявления организаторов о том, что российскую делегацию вместо президента возглавит Лавров. Путин выступит на саммите по видеосвязи.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. На нем обсудят расширение организации.

Против принятия новых стран в качестве полноправных членов, по информации агентства Reuters, выступит Бразилия.

Дмитрий Песков заявил, что новые участники укрепят объединение, независимо от того, в каком формате присоединятся.