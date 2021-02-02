Ефимов день, или День сурка. Какие поступки уберегут от неприятностей 2 февраля

Сразу два праздника отмечают 2 февраля. Православные христиане чтят в этот день святого иеромонаха Евфимия Великого, а во многих странах наступает День сурка.

Иеромонах Евфимий Великий, напомнил «Пятый канал», считается одним из основателей общежительного монашества. Известен исцелением сына арабского вельможи. Впоследствии тот крестил себя, ребенка и обратил в христианство свой народ.

По Дню сурка, тоже выпадающему на 2 февраля, определяют, когда настанет весна, и чего от нее ожидать. Если разбуженный грызун спрячется обратно в свою норку, то не стоит ждать прихода весны еще шесть недель. А если сурок покинет жилище — погода скоро станет теплой.

Некоторые приметы, традиции и поступки 2 февраля обретают новый смысл. Например, это последний день, когда можно сыграть свадьбу до Пасхи. Впереди — постная неделя перед Масленицей, и гуляния попадают под запрет.

Нож 2 февраля в руки брать нельзя: считается, что, порезавшись, можно принести болезнь близкому человеку. Поднимать с земли мелочь тоже не рекомендуется — есть риск обречь себя на нищету. Не к добру потеря перчаток или варежек.

Поздно ночью выходить из дома на улицу не советуют: нечисть идет в разгул, может запутать следы и не дать путнику вернуться домой.