Женщина выиграла $60 млн благодаря вещему сну мужа
Женщина и ее муж, а также 14 ее братьев и сестер переехали в Канаду в 1980 году, пишет «Газета.ru».
В опубликованном OLG пресс-релизе сказано, что женщина проверила свой лотерейный билет в торговом центре и выиграла Free Play. Она обрадовалась и забрала бесплатный билет. Через несколько дней муж сообщил Дэн, что она выиграла джекпот в 60 миллионов долларов.
«Я была безумно счастлива, и в то же время плакала. Я сначала не могла поверить в это», — сказала Праватудом. Она собирается купить дом и посмотреть мир, насколько это возможно во время пандемии.
Многие десятилетия семья упорно трудилась, чтобы поддержать близких. Мигрантов, у которых поначалу ничего не было, все это время поддерживал местный церковный приход.
«Мы с мужем были разнорабочими более 40 лет, пытаясь сэкономить что могли для наших детей. Из-за пандемии прошлой весной меня уволили. Эти деньги, безусловно, сделают нашу жизнь намного проще», — призналась счастливица.
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