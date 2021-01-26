Женщина выиграла $60 млн благодаря вещему сну мужа

В Канаде 57-летняя мигрантка из Лаоса Дэн Праватудом выиграла в лотерею Ontario Lottery and Gaming (OLG) 60 миллионов долларов, использовав цифры, которые приснились ее мужу 20 лет назад. Все эти годы она покупала билеты с выигрышными числами, которые запомнила.

Женщина и ее муж, а также 14 ее братьев и сестер переехали в Канаду в 1980 году, пишет «Газета.ru».

В опубликованном OLG пресс-релизе сказано, что женщина проверила свой лотерейный билет в торговом центре и выиграла Free Play. Она обрадовалась и забрала бесплатный билет. Через несколько дней муж сообщил Дэн, что она выиграла джекпот в 60 миллионов долларов.

«Я была безумно счастлива, и в то же время плакала. Я сначала не могла поверить в это», — сказала Праватудом. Она собирается купить дом и посмотреть мир, насколько это возможно во время пандемии.

Многие десятилетия семья упорно трудилась, чтобы поддержать близких. Мигрантов, у которых поначалу ничего не было, все это время поддерживал местный церковный приход.

«Мы с мужем были разнорабочими более 40 лет, пытаясь сэкономить что могли для наших детей. Из-за пандемии прошлой весной меня уволили. Эти деньги, безусловно, сделают нашу жизнь намного проще», — призналась счастливица.

После розыгрыша новогоднего тиража билетов компании «Столото» 581 россиянин получил по миллиону рублей.